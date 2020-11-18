Известная модель Инна Горячковская показала себя в очень жарком образе

Звезда в этот раз позировала в красном платье с большим декольте. Красотка показала пышный бюст, который прямо выпирал. Инна показала со всех сторон себя, а после этого уже в другом наряде показала свою корону. Кадры получились интересным и очень пикантными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Большая харизма", - сказано в ролике телеведущим.

Фанаты посмотрели кадры более 1000 раз и написали комментарии:

"Волшебная королева", "Три, два, один... Бум".

Мы сообщали, что Модель plus size Инна Горячковская произвела фурор новым пикантным кадром.

Инна "упаковала" прелести в обтягивающее платье бордового цвета: эластичая ткань растянулась до предела. Более того, рисковая модель, не страшась "потерять достоинство", еще и наклонилась, широко расставив ножки. Опасный, но "вкусный" ракурс, безусловно, не оставил равнодушных.

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Инна едва не выронила пышный бюст из глубокого выреза, слегка наклонившись вперед.

Яркая блондинка кокетливо отвела голову в сторону, кинув в камеру игривый взгляд. В подписи Горячковская поблагодарила магазин за предоставленный наряд.

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