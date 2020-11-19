Известная модель Инна Горячковская показала себя ничего не скрывая
На кадрах Инна позировала в блестящем полупрозрачном платье с огромным декольте. Девушка дополнила образ тиарой и полоской победительницы. Красотка покружилась перед камерой и подняла юбку наряда. Видео получилось эффектным и даже соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты посмотрели ролик более тысячи раз и написали комментарии:
"Иди ко мне", "Какая международная красота - это красивая королевская принцесса, соблазнительная леди и привлекательная женщина", "Легкая, воздушная невеста".
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Сообщалось, что известная модель с бюстом 15-го размера Инна Горячковская поделилась секретом счастья в откровенном наряде.
Она надела красно-черный халат с кружевными рукавами и экстремально глубоким декольте, ткань в зоне пояса сильно натянулась и складывается ощущение, что он едва удерживает внушительный объем Инны. Благодаря удачному ракурсу открывается прекрасный вид на полупрозрачный черный бюстгальтер украинской модели.
Мы писали, что 26-летняя украинская модель Инна Горячковская впечатлила публику новым роликом.
Горячая блондинка показала крупным планом аппетитное декольте, от которого трудно устоять. Девушка обтянула пышные дары природы черной тканью с тоненькими скрещенными на груди завязочками и прозрачными вставками.
Напомним, украинка с 15-м размером покружилась в платье с огромным декольте перед камерой
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