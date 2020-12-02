Дружина відомого українського хореографа і судді "Танців з зірками" Влада Ями Лілія вразила спокусливими вигинами

Красуня опублікувала кадри, як танцює з подругою, в сторіз Instagram, передає Politeka.net.

Ллія Яма одягнена в укорочений теплий топ з довгим рукавом, штани з написами, темніше кросівки на масивній підошві. А на голові у неї Кепі.

Подруга Лілі ями відображена в точно таких же штанях, чорному топі і світлих кросівках. Дівчата синхронно танцюють звиваючись і захоплюючи пластикою.

"Як вам такий варіант Снігуроньок?", - запитала фоловерів дружина хореографа.

Раніше ми писали, що Лілія Яма опублікувала серію фото, на яких вона постала в неймовірно зухвалому і спокусливому вбранні. Лілія одягла шкіряний корсет і спідницю як у персонажа з фентезі-фільмів. На ногах у неї красувалися Шкіряний ботфорти. Виглядала дівчина просто надзвичайно.

Фотосесія проходила посеред пустелі. На одному з фото вона сіла на пісок і влаштувала спекотні ігри.

"Ніхто ще не заблукав, слідуючи своєму внутрішньому голосу", - підписала фото дружина відомого хореографа.

Нагадаємо, що Влад Яма показав, як травмувався на "Танцях з зірками", відео інциденту з Саніною.

Як повідомляла Politeka, Влад Яма показав шалені розваги до травми на "Танці з зірками«:" шолом і повний газ!».

Також Politeka писала, що пристрасна дружина ями в міні-шортах показала, як не дає чоловікові розслаблятися: "Бомба!».