Дружина відомого українського хореографа і судді "Танців з зірками" Влада Ями Лілія вразила спокусливими вигинами
Красуня опублікувала кадри, як танцює з подругою, в сторіз Instagram, передає Politeka.net.
Ллія Яма одягнена в укорочений теплий топ з довгим рукавом, штани з написами, темніше кросівки на масивній підошві. А на голові у неї Кепі.
Подруга Лілі ями відображена в точно таких же штанях, чорному топі і світлих кросівках. Дівчата синхронно танцюють звиваючись і захоплюючи пластикою.
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"Як вам такий варіант Снігуроньок?", - запитала фоловерів дружина хореографа.
Раніше ми писали, що Лілія Яма опублікувала серію фото, на яких вона постала в неймовірно зухвалому і спокусливому вбранні. Лілія одягла шкіряний корсет і спідницю як у персонажа з фентезі-фільмів. На ногах у неї красувалися Шкіряний ботфорти. Виглядала дівчина просто надзвичайно.
Фотосесія проходила посеред пустелі. На одному з фото вона сіла на пісок і влаштувала спекотні ігри.
"Ніхто ще не заблукав, слідуючи своєму внутрішньому голосу", - підписала фото дружина відомого хореографа.
Нагадаємо, що Влад Яма показав, як травмувався на "Танцях з зірками", відео інциденту з Саніною.
Як повідомляла Politeka, Влад Яма показав шалені розваги до травми на "Танці з зірками«:" шолом і повний газ!».
Також Politeka писала, що пристрасна дружина ями в міні-шортах показала, як не дає чоловікові розслаблятися: "Бомба!».