Жена известного украинского хореографа и судьи «Танців з зірками» Влада Ямы показала жаркое фото

Как сообщает Politeka, у себя в Инстаграм красотка опубликовала серию фото, на которых она предстала в невероятно дерзком и соблазнительном наряде. Лилия надела кожаный корсет и юбку как у персонажа из фэнтези-фильмов. На ногах у нее красовались кожаный ботфорты. Выглядела девушка просто сногшибательно.

Фотосессия проходила посреди пустыни. На одном из фото она уселась на песок и устроила жаркие игры.

«Никто ещё не заблудился, следуя своему внутреннему голосу», - подписала фото женщина.

За короткое время пост Лилии собрал массу комплиментов.

«Любви и тепла», «Какая красота безумная обе фото. Ваша красота Невероятно красивая просто Вау браво», «ZENA», «Прям Ксена))», «Во всех вы душенька нарядах хороша!», «Амазонка», «Сногсшибательно!», - пишут пользователи сети.

Как известно, Лилия и Влад Яма поженились в 2015 году. Пара воспитывает сына Леона.

Ранее мы писали, что Влад Яма едва не лишился семейного счастья из-за поклонниц. Артист признался, что не спешил заключать брак с Лилией, хоть они и встречались до свадьбы 7 лет. Он боялся, что женатый будет не так интересен поклонницам.

Напомним, что Влад Яма показал, как травмировался на "Танцях з зірками", видео инцидента с Саниной.

Как сообщала Politeka, Влад Яма показал безумные развлечения до травмы на «Танці з зірками»: «Шлем и полный газ!».

Также Politeka писала, что страстная жена Ямы в мини-шортах показала, как не дает мужу расслабляться: «Бомба!».