Жена известного украинского хореографа и судьи «Танців з зірками» Влада Ямы показала жаркое фото и похвасталась экстремальными развлечениями
Лилия Яма показала кадры, сделанные во время отдыха в ОАЭ, в новом посте в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Жена хореографа показала соблазнительный снимок, на котором запечатлена в джинсовых мини шортах и черной майке на хоне пустыни.
«Красотка», «Суперски», «Да видео шикарная красота безумная драйв супер вы большие молодцы», «Это Было Супер Драйвово 🔥🔥🔥🔥 😘», «Мега красотка», - комментируют снимок в Сети.
Не смог устоять после такого фото и Влад Яма. "Бомба!", - прокомментировал он снимок жены.
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Лилия Яма рассказала, что после фотосессии очень захотела вернуться в пустыню еще. Тогда Влад предложил сафари в пустыни.
Эту идею им удалось воплотить в жизнь, несмотря на то, что уже оставалось мало времени.
«Увидев снова эти магические дюны,😍 слёзы счастья наполнили глаза, сначала хотела их сдержать, но потом поняла, что не смогу. В тот момент хотелось обнять весь мир. И в районе сердца ощутила приятное тепло. ♥️ А сев за руль этого космического корабля, рассекая по барханам песок на огромной скорости, я почувствовала эйфорию и силу. Здорово, что в какой-то момент ты ни о чём не думаешь (почти как медитация), слышишь только гул мотора и следуешь за инструктором, который едет впереди и указывает путь», - поделилась своими впечатлениями супруга хореографа.
Лилия Яма показала видео экстремальных развлечений в пустыне.
Напомним, жена Ямы из "Танці з зірками" показала идеальное тело в купальнике и поплескалась на камеру: "Я справилась!".
Как сообщала Politeka, Влад Яма из "Танців з зірками" показал подросшего сына, жена Монатика не удержалась.
Также Politeka писала, что жена Ямы в леопардовом купальнике похвасталась развлечениями на пляже: «Влад не может без…».