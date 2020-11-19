Знаменитый украинский танцор и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма показал свои экстремальные развлечения с семьей

Во время прошлого эфира танцевального шоу Яма получил травму, выступая вместе с Юлией Саниной и Дмитрием Жуком. Как выяснилось, хореограф был вынужден большую часть времени репетировать с танцорами дистанционно, ведь он находился в путешествии со своей семьей. Как сообщает Politeka.net, Яма решил поделиться в Инстаграм кадрами из той самой поездки в Дубай.

«За пару дней до возвращения из Дубаи я вскользь подумал, что было бы неплохо съездить на джип-сафари... Но ничего для этого не сделал, времени было в обрез», - рассказал танцор.

По его словам, тогда они получили приглашение на багги после случайного знакомства.

«Инструктаж, шлем и полный газ! Кайф!..Мы покорили песчаные дюны и пищали от восторга. Лео выдержал испытание как взрослый. Обещаем вернуться на одиночные машины!..Кстати, перед нами катался Уилл Смит - говорят, тоже пищал)», - поделился своим опытом хореограф.

На опубликованных им кадрах можно увидеть, как сам Яма, а также его жена Лилия и сын Лео рассекают по пустыне на специальном легком автомобиле.

«Я догадывался, что будет хорошо, но не думал, что настолько», - передает танцор свои эмоции после поездки.

На видео все семейство выглядит по-настоящему счастливым.

Напомним, Влад Яма показал, как травмировался на "Танцях з зірками", видео инцидента с Саниной: «Услышал хруст…».

Как сообщала Politeka, страстная жена Ямы в мини-шортах показала, как не дает мужу расслабляться.

Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" признался в ошибке с женой Лилией, брак оказался под угрозой: "Для девушки это важнее".