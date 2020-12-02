Жена известного украинского хореографа и судьи «Танців з зірками» Влада Ямы Лилия восхитила соблазнительными изгибами

Красотка опубликовала кадры, как танцует с подругой, в сториз Инстаграм, передает Politeka.net.

Ллия Яма одета в укороченный теплый топ с длинным рукавом, штаны с надписями, темнее кроссовки на массивной подошве. А на голове у нее кепи.

Подруга Лили Ямы запечатлена в точно таких же штанах, черном топе и светлых кроссовках. Девушки синхронно танцуют извиваясь и восхищая пластикой.

«Как вам такой вариант снегурочек?» - спросила фолловеров жена хореографа.

Ранее мы писали, что Лилия Яма опубликовала серию фото, на которых она предстала в невероятно дерзком и соблазнительном наряде. Лилия надела кожаный корсет и юбку как у персонажа из фэнтези-фильмов. На ногах у нее красовались кожаный ботфорты. Выглядела девушка просто сногшибательно.

Фотосессия проходила посреди пустыни. На одном из фото она уселась на песок и устроила жаркие игры.

«Никто ещё не заблудился, следуя своему внутреннему голосу», - подписала фото жена известного хореографа.

Напомним, что Влад Яма показал, как травмировался на "Танцях з зірками", видео инцидента с Саниной.

Как сообщала Politeka, Влад Яма показал безумные развлечения до травмы на «Танці з зірками»: «Шлем и полный газ!».

Также Politeka писала, что страстная жена Ямы в мини-шортах показала, как не дает мужу расслабляться: «Бомба!».