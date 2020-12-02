Відома співачка Анна Семенович показала себе і розповіла про головну проблему

На фото Семенович позувала в шикарній сукні з великим декольте. Красуня спокусливо лягла, а образ доповнила прозорими рукавичками на руках. Волосся у Анни були розпущеними, а на шиї можна помітити золоті прикраси. Кадр вийшов ефектним і пікантним, адже співачка все зробила для цього. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вчора ввечері довго базікала з подругою і ми подумали, що зараз у світі дуже не вистачає жіночності! Модні дизайнери пропонують наряджати жінок в мішкуватий одяг, безрозмірні кофти і зовсім не сексуальне взуття. Складається відчуття, що нашу жіночність просто ховають за тонну тканини!",- написала зірка під фото.

Фанати, включаючи Анастасію Волочкову, поставили понад 15 тисяч лайків і написали коментарі:

"Анна ви принадність", " жіночна і приваблива, ви Аня)! Жінка!", "Вогонь", "Аня, хороше питання, жіночності дійсно малий", " Анюта жіночна красуня! так тримати!!", "Так, я хочу бути дівчинкою".

Повідомлялося, що відома російська співачка Анна Семенович здивувала новим елегантним образом.

Так, в акаунті співачки з'явилася фотографія, на якій вона дивиться ніби прямо в душу своїми темними виразними очима, зануривши пальці руки в своє волосся. На артистці надіто пальто на оголене тіло, і відкрито одне плече.

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