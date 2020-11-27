Известная певица Анна Семенович показала себя и рассказала о дисциплине

На фото Анна позировала в кофте с декольте и длинной юбке. Звезда соблазнительно легла и хвасталась большим декольте, из которого выпирала пышная грудь шестого размера, чуть не разрывая наряд. Волосы у певицы были распущенными, а образ красотка дополнила ярким макияжем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Очень важно отстаивать свои границы и уметь говорить -НЕТ. Уважая себя и ценя , вы излучаете свою позицию , люди чувствуют это , и четко начинают понимать границы дозволенного !

Но для того , чтоб искренне начать себя уважать , нужно потрудиться и наконец начать делать то, что вы давно откладывали ! Дисциплина к самому себе , это лучшее начало к уважению и любви ", - написала Анна Семенович под фото.

Фанаты поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Наконец-то я научился говорить Нет", "Согласна с тобой ,многие доброту принимают за слабость и кусают", "Какая правильная позиция !!!", "Вы как всегда великолепны", "Тонны фотошопа. Вам здесь не больше 15. Поздравляю".

Напомним, знаменитая российская певица Анна Семенович, известная своей аппетитной фигурой, поделилась в соцсетях свежим видео.

На своей странице в Инстаграм Анна опубликовала фото видео, на котором она предстала в сетчатых чулках и халате на обнаженное тело. Волосы звезды были распущены, из украшений выделалась массивная золотая цепочка на шее певицы.

Напомним, пышногрудая Семенович приспустила пальто, под которым не оказалось одежды

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