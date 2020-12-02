Известная певица Анна Семенович показала себя и рассказала о главной проблеме
На фото Семенович позировала в шикарном платье с большим декольте. Красотка соблазнительно легла, а образ дополнила прозрачными перчатками на руках. Волосы у Анны были распущенными, а на шее можно заметить золотые украшения. Кадр получился эффектным и пикантным, ведь певица все сделала для этого. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Вчера вечером долго болтала с подругой и мы подумали , что сейчас в мире очень не хватает женственности! Модные дизайнеры предлагают наряжать женщин в мешковатую одежду, безразмерные кофты и совсем не сексуальную обувь. Складывается ощущение , что нашу женственность просто прячут за тонну ткани!", - написала звезда под фото.
Фанаты, включая Анастасию Волочкову, поставили более 15 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Анна вы прелесть", "женственная и привлекательная, Вы Аня)! Женщина!", "Огонь", "Аня, хороший вопрос, женственности действительно мал", "Анюта женственная красавица! так держать!!", "Да, я хочу быть девочкой".
Сообщалось, что известная российская певица Анна Семенович удивила новым элегантным образом.
Так, в аккаунте певицы появилась фотография, на которой она смотрит как будто прямо в душу своими темными выразительными глазами, погрузив пальцы руки в свои волосы. На артистке надето пальто на обнаженное тело, и открыто одно плечо.
Напомним, пышнотелая Семенович вызвала фурор семейным снимком
А еще Politeka сообщала, что пышногрудая Семенович в кожаном берете покорила женским шармом
Также Politeka писала, что Анна Семенович показала, как "трещат" пуговицы под натиском ее шестого размера