Сам себя не похвалишь...

Певица Анна Семенович изумила стильным образом и неожиданным откровением

Как передает Politeka.net, 40-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в черном платье в белый горошек и кокетливом кожаном беретике.

Артистка держала в одной руке чашку, а в другой блюдце, при этом на столе рядом с ней лежал большой кусок тортика.

Нарядная белокурая звезда одарила зрителя милой улыбкой, рассказав в подписи, какой, по ее мнению, должна быть женщина.

"Женщина - это любовь, это принятие, это свет исходящий изнутри. ❤️ Женщина - это мягкость, это забота и уют, которым она окутывает своего мужчину❤️ Женщина - это мудрость и внутренний стержень. ❤️ Женщины - мы Богини, помните об этом и любите себя 🙏🏼 Мужчины - берегите женщин, без нас вам никуда 😜 Всем приятных выходных, люблю вас ❤️", - поделилась своими мыслями Анна.

Пользователи кинулись комментировать: стоит отметить не все согласились с Семенович, один из фанатов назвал ее "спич" каким-то детским.

"Аня, замуж когда пойдете?))) Деток пора!😍"

"Аня, спасибо за мудрые слова, тебе тоже приятных выходных!!!!🥰"

"Анна вы хорошо написали пост с таким смыслом"

"Как же женщины любят нахваливать себя. Выглядит так по-детски, когда маленький ребенок хвастается, а еще мало что умеет" - "а вам бы научиться хвалить женщин и самим не придётся это делать"

"Очень точно сказано❤️❤️❤️мы очень хрупкие в душЕ 🌹"

"Какая ты такая красивая"

"Наша модница😘😘😘"

"Красивая фотка, вот только чепчик не очень 😊"

"Я когда был маленький думал вырасту и женюсь на ней😅😍"

Напомним, пышногрудая Семенович приспустила пальто, под которым не оказалось одежды

А еще Politeka писала, что пышногрудая Семенович в развратных платьях взбудоражила размером декольте

Также Politeka сообщала, что фигуристая Семенович испытала белье на прочность, выбрав неподходящий размер