Певица Анна Семенович удивила трогательным кадром
Как передает Politeka.net, соответственный снимок появился на ее страничке в Instagram.
Как известно, 29 ноября отмечается День матери, поэтому знаменитость решила публично поздравить своего самого родного человека.
"Мамулечка, с твоим днём. Я тебя люблю ! Мои дорогие, давайте чаще говорить нашим родителям, как мы их любим. Ведь они нас любят самой чистой любовью, мы всегда для них маленькие дети! Живите подольше и главное будьте здоровы", - трогательно подписала свой пост Анна.
Поклонники пришли в восторг от публикации певицы и присоединились к поздравлениям.
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"Гены берут свое", " Какая красивая семья", "Теперь все увидят в кого у Ани бюст. А то все сомневаются 😊👍 с праздником всех мам", "Ну теперь ясно, в кого Анна такая сладкая", - писали в комментариях под постом.
Ранее Семенович призналась, что ей приходилось прибегнуть к помощи хирургов для уменьшения груди.
Поскольку она испытавала проблемы со здоровьем, она решила уменьшить бюст 9-го до 5-го размера. Операция длилась около шести часов. Сейчас она опять выросла до 6-го.
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