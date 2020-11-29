Певица Анна Семенович удивила трогательным кадром



Как передает Politeka.net, соответственный снимок появился на ее страничке в Instagram.

Как известно, 29 ноября отмечается День матери, поэтому знаменитость решила публично поздравить своего самого родного человека.

"Мамулечка, с твоим днём. Я тебя люблю ! Мои дорогие, давайте чаще говорить нашим родителям, как мы их любим. Ведь они нас любят самой чистой любовью, мы всегда для них маленькие дети! Живите подольше и главное будьте здоровы", - трогательно подписала свой пост Анна.

Поклонники пришли в восторг от публикации певицы и присоединились к поздравлениям.



"Гены берут свое", " Какая красивая семья", "Теперь все увидят в кого у Ани бюст. А то все сомневаются 😊👍 с праздником всех мам", "Ну теперь ясно, в кого Анна такая сладкая", - писали в комментариях под постом.

Ранее Семенович призналась, что ей приходилось прибегнуть к помощи хирургов для уменьшения груди.

Поскольку она испытавала проблемы со здоровьем, она решила уменьшить бюст 9-го до 5-го размера. Операция длилась около шести часов. Сейчас она опять выросла до 6-го.

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