Друзья ныне покойной Жанны Фриске не понимают, почему Дмитрий Шепелев не разрешает близким видиться с сыном певицы Платоном

С громкими обвинениями в адрес шоумена выступила певица Анна Семенович, которая выступала с Жанной Фриске в группе "Блестящие".

В эфире шоу "Эмпатия Манучи" звезда рассказала, что родители Жанны Фриске имеют полное право на встречи с внуком.

«Мы не знаем, что происходит между Димой и семьей Жанны, но факт остается фактом — у мальчика есть бабушка, дедушка и тетя. Они имеют полное право, потеряв дочь, не терять внука. Не знаю, кто кому что говорит, грязь не читаю. Но считаю, что они вправе проводить время с Платоном. Лишиться внука, не участвовать в его воспитании — плохо», — подчеркнула Анна Семенович в общении с журналистом.

Она также призвала Дмитрия Шепелева забыть о вражде с родителями Жанны Фриске, ведь это может негативно сказаться на его сыне Платоне.

"Приехать уже к бабушке и дедушке и помириться ради ребенка. Наплевать на свои амбиции, эго и чувства. Есть мальчик, который должен вырасти в максимально полноценной семье. У него и так трагедия, он растет без матери. У него прекрасная тетя Наташа. Умная, добрая, искренняя. Почему она не может брать на пару дней племянника, водить его в гости, читать сказки на ночь… Почему один человек решил, что эти люди этого делать не будут? С какого перепугу, извините?", - задалась певица вопросом.

По словам Анны Семенович, сначала Жанна Фриске была счастлива в браке с Дмитрием Шепелевым, но больше она ничего не знает об их отношениях.

«Вначале она была счастлива с ним, а потом… не знаю. Жалко ли мне Диму? А что у него не так? Он же работает на телевидении...» — добавила певица в эфире Youtube-шоу.

Ранее отец Жанны Фриске рассказывал, что Дмитрий Шепелев якобы издевался над больной певицей и всячески ее оскорблял.

«Он ее оскорблял еще в Америке и Риге, где она лечилась. Говорил, что ты страшная и будешь никому не нужна», - откровенно заявлял Владимир в общении с журналистами.

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