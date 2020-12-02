Користування карткою "Ощадбанку" обернулося для українського пенсіонера справжнім випробуванням

Як передає Politeka.net, обурений клієнт залишив розгромний відгук на сайті Мінфіну у відповідному розділі.

За словами чоловіка, банкомат не повернув карту з пенсійними виплатами, після чого йому повідомили, що її зовсім заблокували. Коли справа дійшла до розгляду, пенсіонеру вдалося наполягти, щоб перевипуск зробили безкоштовно, так як карта загублена не з його вини. Однак, вже в самому відділенні співробітники "Ощадбанку" все ж струсли з нього гроші, ще й познущалися.

"Поклав власні гроші на пенсійну карту, після останнього поповнення банкомат карту не повернув. Після мого звернення співробітники повідомили мені, що вони мою карту заблокували, а перевипуск платний. Після довгих розмов, що це не моя вина, один із співробітників повідомив мені, що перевипуск буде безкоштовно. Далі я запитав, як протягом місяця я зможу забрати свої гроші, мені сказали без проблем з паспортом. Минуло два тижні і я прийшов з паспортом отримати гроші. Співробітники банку сказали мені, що за отримання грошей з мене візьмуть один відсоток, і доведеться почекати, це займе від 15 хвилин до трьох годин. Отримав я свої гроші через чотири години. Касир, вірніше старший касир ще з глузуванням мені сказала, куди ви поспішаєте, ви цілий день чекали, а тепер поспішаєте. Мій досвід роботи з Ощадбанком закінчився втратою власних грошей, і втратою часу", - йдеться в скарзі клієнта.

"Ощадбанк" прокоментував ситуацію: "Просимо вибачення за заподіяні незручності, пов'язані із затримкою в проведенні операції. Якість обслуговування в даному відділенні обов'язково перевіримо, щоб уникнути подібних ситуацій в майбутньому".

Раніше ми писали, що оплата комуналки карткою "Ошадбанку" здатна неабияк потріпати нерви українцям.

За словами клієнтки, при оплаті комуналки реквізити підтягуються автоматично і змінити їх не можна - так у жінки випадково оплатилися послуги за старою адресою. Щоб повернути гроші, довелося йти у відділення і писати заяву.

"І тут найцікавіше: повинна писати не людина, з карти якої оплачувалися послуги, а господар квартири. І повернутися гроші можуть тільки господареві квартири і тільки на карту Ощадбанку", - йдеться в скарзі.

Нагадаємо, Ощадбанк відмовляє в закритті банківських карт і блокує грошові перекази

Як повідомляла Politeka, в "Ощадбанку" посміялися над розгубленим клієнтом, чию карту "зжер" Термінал: "А навіщо ви вставляли?"