Клиенты огорошены, почему Ощадбанк не может сразу же закрыть их банковские счета

Об этом говорится в отзыве, который был опубликован на портале Минфин.

Женщина рассказала, что ей открывали зарплатную карту Ощадбанка. Ее предприятие находится в Днепре, но временно она работала в Каменском.

Длительное время после переезда в Киев она не пользовалась картой Ощадбанка, поэтому остаток денег решила перевести на другой счет.

"Но при переводе денег не учла лимит из-за услуг банка и мне сразу заблокировали Ощад24. На горячую линию я звонила и ждала по 20 минут. Когда дозвонилась мне сказали, что открыть доступ в Ощад 24 мне могут только в Каменском и закрыть карту тоже", - пожаловалась клиентка.

Женщина также недоумевает, почему для того, чтобы закрыть карту в Ощадбанке, ей нужно бросать работу, семью, а также искать 1500 гривен на билет в Каменское.

"В Ощадбанке в Киеве, даже в центральном отделении никто ничего сделать не может. Я просила контакты в центральном отделении, чтобы как то в нынешний условиях это решить, мне сказали что никто здесь ничего не знает и не сделает, только в Каменском", - продолжила она в своей жалобе.

В Ощадбанке, в свою очередь, признали, что женщина может закрыть карту только в том отделении, где ее открывали.

"Добрый день! Просим извинения ща возможные неудобства. Счет действительно возможно закрыть именно в обслуживающем отделении, где он был открыт.

Сейчас работаем над масштабным проектом, который, после реализации, позволит проводить все операции в любом отделении банка...", - отреагировал на жалобу представитель государственного банка.

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