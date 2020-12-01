Клиент не может добиться от Ощадбанка возврата его карты, которую "зажевал" один из терминалов

Жалоба появилась на тематическом портале Otzyvua.

Клиент пожаловался, что его карту зажевал терминал в одном из отделений государственного Ощадбанка, но даже обращение на горячую линию не решило эту проблему.

Более того мужчина удивлен, как по-хамски с ним общалась сотрудница Ощадбанка, когда он ей озвучил свою проблему.

"Удивило хамское отношение с усмешками по телефону главного отделения Соломенского р-на (Олексіївська,13). Во-первых, дозвониться на их номер 0442703863 смог только после жалобы на горячую линию банка, т к. они элементарно не хотели брать трубку. Наконец, когда девушка соизволила ответить, она просто усмехалась: "а зачем вы вставляли карту в терминал?". На мои просьбы сообщить, когда будет инкассация данного терминала, чтобы я смог получить мою карту, она отказалась говорить", - в недоумении мужчина.

Он также задался вопросом, почему из-за безответственности работников государственного Ощадбанка должны страдать простые клиенты.

"Это не банк, это - позорище! Что за отношение к клиентам? Почему они должны страдать из-за безответственности работников банка? Привожу фотографию, на которой видно,что спустя 10 дней терминалом так никто и не занимается. Позор ощадбанку!", - добавил он и прикрепил сооветствующий снимок к своей жалобе.

Отметим, что официальной реакции на жалобу со стороны Ощадбанка не было.

Напомнить, Оплата коммуналки в "Ощадбанке" обернулась ЧП

Как сообщала Politeka, Ощадбанк отказывает в закрытии банковских карт

Также Politeka писала, что Деньги украинцев в Ощадбанке воруют через банкоматы