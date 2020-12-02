Пользование картой "Ощадбанка" обернулось для украинского пенсионера настоящим испытанием

Как передает Politeka.net, возмущенный клиент оставил разгромный отзыв на сайте Минфина в соответствующем разделе.

По словам мужчины, банкомат не вернул карту с пенсионными выплатами, после чего ему сообщили, что ее и вовсе заблокировали. Когда дело дошло до разбирательства, пенсионеру удалось настоять, чтобы перевыпуск сделали бесплатно, так как карта утеряна не по его вине. Однако, уже в самом отделении сотрудники "Ощадбанка" все же стрясли с него деньги, еще и поиздевались.

"Положил собственные деньги на пенсионную карту, после последнего пополнения банкомат карту не вернул. После моего обращения сотрудники сообщили мне, что они мою карту заблокировали, а перевыпуск платный. После долгих разговоров, что это не моя вина, один из сотрудников сообщил мне, что перевыпуск будет бесплатно. Далее я спросил, как в течение месяца я смогу забрать свои деньги, мне сказали без проблем с паспортом. Прошло две недели и я пришел с паспортом получить деньги. Сотрудники банка сказали мне, что за получение денег с меня возьмут один процент, и придется подождать, это займет от 15 минут до трёх часов. Получил я свои деньги через четыре часа. Кассир, вернее старший кассир ещё с издёвкой мне сказала, куда вы спешите, вы целый день ждали, а теперь спешите. Мой опыт работы с Ощадбанком закончился потерей собственных денег, и потерей времени", - говорится в жалобе клиента.

"Ощадбанк" прокомментировал ситуацию: "Просим извинения за причиненные неудобства, связанные с задержкой в проведении операции. Качество обслуживания в данном отделении обязательно проверим во избежание подобных ситуаций в будущем".

Ранее мы писали, что оплата коммуналки картой "Ошадбанка" способна изрядно потрепать нервы украинцам.

По словам клиентки, при оплате коммуналки реквизиты подтягиваются автоматически и изменить их нельзя - так у женщины случайно оплатились услуги по старому адресу. Чтобы вернуть деньги, пришлось идти в отделение и писать заявление.

"И тут самое интересное: должен писать не человек, с чей карты оплачивались услуги, а хозяин квартиры. И вернуться деньги могут только хозяину квартиры и только на карту ощадбанка", - говорится в жалобе.

Напомнить, Ощадбанк отказывает в закрытии банковских карт и блокирует денежные переводы

Как сообщала Politeka, в "Ощадбанке" посмеялись над растерянным клиентом, чью карту "сожрал" терминал: "А зачем вы вставляли?"