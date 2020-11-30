Клиентка не может добиться от Ощадбанка возврата средств после проблем, которые возникли при оплате коммуналки

Об этом говорится в жалобе, которая появилась на тематическом сайте Минфин.

По ее словам, при оплате коммуналки реквизиты подтягиваются автоматически и изменить их нельзя.

Выяснилось, что при оплате одной из услуг деньги ушли на старый счет поставщика, из-за чего им пришлось идти в Ощадбанк и писать заявление на возврат денег.

"Пошли в отделение написали заявление на поиск платежа, через неделю пришли, оказалось надо писать другое заявление. И тут самое интересное: должен писать не человек, с чей карты оплачивались услуги, а хозяин квартиры. И вернуться деньги могут только хозяину квартиры и только на карту ощадбанка", - продолжает недовольная клиентка.

Она добавила, что Ощадбанк спокойно пользуется деньгами клиента, пока он в отделениях пытается добиться их возврата.

"Если случайно ошиблись и оплатили деньги со своей карты, то вернуться они могут только другому человеку. Просто бред. Жалко, что почти 500 грн и не хочется оставлять так. А ощадбанк пользуется Вашими потерянными деньгами. А Вы должны в свое рабочее время искать возможность поехать в этот чудо банк и написать дебильное заявление. Понятно почему он не развивается с таким-то сервисом", - эмоционально подытожила клиентка в жалобе на Минфине.

"Добрый день! Для возможности проверки информации по спорной операции действительно необходимо обратиться в отделение банка, просим извинения за возможные неудобства. Информацию по вашему обращению проверим более подробно и предоставим обратную связь", - отреагировал на проблему представитель Ощадбанка.

В комментариях под жалобой клиентка добавила, что деньги даже спустя месяц не вернулись ей на счет.

Напомнить, Ощадбанк отказывает в закрытии банковских карт и блокирует денежные переводы

Как сообщала Politeka, Деньги украинцев в Ощадбанке воруют через банкоматы

Также Politeka писала, что Массовая блокировка карт "Ощадбанка", украинцы остаются без пенсий и соцвыплат