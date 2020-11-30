Клиентка не может добиться от Ощадбанка возврата средств после проблем, которые возникли при оплате коммуналки
Об этом говорится в жалобе, которая появилась на тематическом сайте Минфин.
По ее словам, при оплате коммуналки реквизиты подтягиваются автоматически и изменить их нельзя.
Выяснилось, что при оплате одной из услуг деньги ушли на старый счет поставщика, из-за чего им пришлось идти в Ощадбанк и писать заявление на возврат денег.
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"Пошли в отделение написали заявление на поиск платежа, через неделю пришли, оказалось надо писать другое заявление. И тут самое интересное: должен писать не человек, с чей карты оплачивались услуги, а хозяин квартиры. И вернуться деньги могут только хозяину квартиры и только на карту ощадбанка", - продолжает недовольная клиентка.
Она добавила, что Ощадбанк спокойно пользуется деньгами клиента, пока он в отделениях пытается добиться их возврата.
"Если случайно ошиблись и оплатили деньги со своей карты, то вернуться они могут только другому человеку. Просто бред. Жалко, что почти 500 грн и не хочется оставлять так. А ощадбанк пользуется Вашими потерянными деньгами. А Вы должны в свое рабочее время искать возможность поехать в этот чудо банк и написать дебильное заявление. Понятно почему он не развивается с таким-то сервисом", - эмоционально подытожила клиентка в жалобе на Минфине.
"Добрый день! Для возможности проверки информации по спорной операции действительно необходимо обратиться в отделение банка, просим извинения за возможные неудобства. Информацию по вашему обращению проверим более подробно и предоставим обратную связь", - отреагировал на проблему представитель Ощадбанка.
В комментариях под жалобой клиентка добавила, что деньги даже спустя месяц не вернулись ей на счет.
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