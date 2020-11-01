Украинским пенсионерам продлили сроки действия электронных пенсионных карт "Ощадбанка" до 1 января 2021 года

Но не все банкоматы получили в своей программе эту информацию. По этой причине, у некоторых украинцев банкоматы "съедают" или случайно блокируют карты.

Об этом сообщила советница по правовым вопросам Агентства ООН Лидия Кузьменко, передает Finance.Today.

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По ее словам, проблем с тем, что люди не проходят верификацию, быть не должно, так как с началом карантина было отменено прохождение верификаций.

Люди, которые пользовались банкоматами других банков, тоже могли столкнуться с проблемой, когда их карточки "съедали" банкоматы.

Однако, переживать не стоит. Даже если банк вдруг и заблокировал карту, то Пенсионный фонд продолжает начислять пенсии. Чтобы не остаться без денег, надо оформить новую карту, граждане смогут получить свои пенсии обратно.

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Также ранее сообщалось, что с 1 января 2021 года минимальную зарплату увеличат с 5000 до 6000 гривен. При этом украинцы с полным стажем и возрастом от 65 лет имеют право на пенсию в размере как минимум в 40% от минималки. Сейчас это 2000, а с 1 января – 2400 гривен.

Также, с 1 января в Украине увеличатся пенсии как минимум до 2400 гривен для тех пенсионеров, которые имеют 30 (для женщин) и 35 лет (для мужчин) лет стажа и достигли возраста 65 лет.

Напомним, работать украинцам придется еще больше.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о новых штрафах, кого и за что ждет наказание.

Также Politeka писала, что на пенсии денег не хватит, ПФУ в банкротном состоянии: будет ли индексация.