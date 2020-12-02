Українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром бюста, похвалилася своєю гідністю

Як розповідає Politeka.net, кадри були опубліковані в Інстраграм моделі в розділі "Історії".

Кузнєцова позує в облягаючому вбранні з екстремальним декольте, ефектно демонструючи бездоганні форми у всій красі. Здається, що сукня натягнута до межі і може не витримати натиску неймовірного розміру сфер.

Також модель похвалилася новим кольором волосся. Дівчина злегка тонувала біляву шевелюру. А щоб виглядати ще ефектніше, пічку Міла Кузнєцова прикрасила обручем зі стразами.

Образ доповнює яскравий макіяж з червоними губами і того ж кольору лак на нігтях.

Раніше ми писали, що українська пишногруда модель Міла Кузнєцова вразила 13-м розміром бюста, пустившись в пікантний танець з приспущеною сукнею.

Так, модель позує в облягаючому платті з декольте, елегантно при цьому рухаючись на камеру. У якийсь момент красуня приспускає плаття, через що "бомби" 13-го розміру ледь не вистрибують з наряду, розбурхуючи фантазії.

Нагадаємо, українка з 13-м розміром Міла Кузнєцова блиснула своєю гордістю, змусивши чоловіків забути про все.

Як повідомляла Politeka, українка з 13-м розміром Міла Кузнєцова випила занадто міцного глінтвейну і посвітила бюстом.

Також Politeka писала, що українка з 13-м розміром Міла Кузнєцова подражнила солодкими "диньками" в екстремальному декольте.