Украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером бюста, похвасталась формами в «бездонном» декольте

Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Ребят, как для меня – глинтвейн такой крепкий. Мне очень понравилось», - отметила она.

Уточним, что на опубликованных кадрах Кузнецова позирует в «бездонном» декольте во время дегустации глинтвейна. Однако поклонников знаменитость решила избавить от возможности что-либо сказать, разместив кадры у себя в Stories.

Как мы рассказывали ранее, украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером бюста, впечатлила роскошной фигурой в платье с декольте

Так, на опубликованных кадрах Кузнецова дефилирует в платье с экстремальным декольте, игриво нагибаясь в кадр. При этом она говорит «ррр…», посылая фанатам воздушный поцелуй.

Обратим внимание, что наряд знаменитости элегантно подчеркивает ее и без того внушительные формы. А поклонников девушка решила избавить от возможности что-либо сказать, опубликовав ролик в разделе Stories. Однако многие из них написали бы, что Кузнецова выглядит как "игривая кошечка".

Напомним, украинка с 13-м размером бюста едва не разорвала блузку пышной гордостью.

Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером бюста покорила подиум в коротком платье.

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