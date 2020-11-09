Украинская модель Мила Кузнецова, которая является счастливой обладательницей бюста 13-го размера, впечатлила глубоким декольте

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, акцент которого был сделан на главном достоинстве модели. Мила надела красное платье с очень глубоким вырезом. Она игриво смотрела в сторону пока большую часть кадра занимал ее необъятный бюст.

«Современная молодежь мало интересуется украинским искусством, не смотрит наше кино и не читает книги», - отметила Мила, рассказав, что проект «Фантастичні Українці» должен изменить ситуацию.

«Наши творцы получают призы на мировых кинофестивалях, выигрывают музыкальные конкурсы, а картины и книги успешно продаются за рубежом», - подчеркнула Мила.

Стоит отметить, что пост красотки очень тепло приняли. Поклонники модели считают, что такой проект очень нужен украинцам и будет полезным.

«Вау, этот проект будет супер, очень хочу уже посмотреть это», «Я с тобой согласна. И поддерживаю эту задумку», «Весьма горяча», «Класс, это действительно очень крутая идея, хорошо что есть люди, которые поднимают такие важные вопросы», «Побольше бы таких идей, мне такое нравится», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Мила Кузнецова без лишней скромности вывалила свои прелести ради массажа: «Сегодня третий…».

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