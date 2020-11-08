Известная украинская модель Мила Кузнецова, прославившаяся как обладательница бюста 13-го размера, показала, как наслаждается дегустацией вина

Красотка опубликовала новое фото в Инстаграм, пишет Politeka.net.

На днях Мила посетила праздник, на котором решила заняться дегустацией вина. На фото модель позирует на фоне бесконечных бутылок с непривычно большим бокалом в руках. При этом внимание к себе не может не приковывать внушительный бюст красотки, признанной обладательницей самой большой натуральной груди в Украине.

Сама Кузнецова не стесняется подчеркивать свои достоинства нарядом с глубоким декольте, из которого ее формы едва не вываливаются.

«Праздник тот-же - день второй», - подписала фото модель.

Ее поклонники не смогли пройти мимо такого кадра.

«Женщина огонь», «Шикарная красотка фото очень нравится», «Мне бы такой бокал сейчас. А что за вино?», «Королева», «Женщина прелесть», «А сколько в этот бокал бутылок вмещается?», «Невероятная девушка красотка нет слов», «Ты шикарна, детка!!!», «Это размерчик то что нужно. Я бы очень хотела такой же бокал», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Кузнецова показала, как дефилирует в платье с экстремальным декольте, игриво нагибаясь в кадр. При этом она говорит «ррр…», посылая фанатам воздушный поцелуй.

Обратим внимание, что наряд знаменитости элегантно подчеркивает ее и без того внушительные формы.

Напомним, украинка с 13-м размером в громадном декольте впечатлила не только бюстом: «Без одежды, но с вином».

Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером без лишней скромности вывалила свои прелести ради массажа.

Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером впечатлила «бомбами» в бездонном декольте.