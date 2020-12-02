Украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером бюста, похвасталась своим достоинством

Как рассказывает Politeka.net, кадры были опубликованы в Инстраграм модели в разделе "Истории".

Кузнецова позирует в облегающем наряде с экстремальным декольте, эффектно демонстрируя безупречные формы во всей красе. Кажется, что платье натянуто до предела и может не выдержать натиска восхитительных сфер.

Также модель похвасталась новым цветом волос. Девушка слегка тонировала белокурую шевелюру. А чтобы выглядеть еще эффектнее, пическу Мила Кузнецова украсила обручем со стразами.

Образ дополняет яркий макияж с красными губами и того же цвета лак на ногтях.

Ранее мы писали, что украинская пышногрудая модель Мила Кузнецова впечатлила 13-м размером бюста, пустившись в пикантный танец с приспущенным платьем

Так, модель позирует в облегающем платье с декольте, элегантно при этом двигаясь на камеру. В какой-то момент красотка приспускает платье, из-за чего «бомбы» 13-го размера едва не выпрыгивают из наряда.

Напомним, украинка с 13-м размером Мила Кузнецова сверкнула своей гордостью, заставив мужчин забыть обо всем.

Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером Мила Кузнецова выпила слишком крепкого глинтвейна и посветила бюстом.

Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером Мила Кузнецова подразнила сладкими «дыньками» в экстремальном декольте.