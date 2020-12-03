Популярна модель Ельза Хоск з Victoria's Secret, похвалилася своїм круглим животиком

Відома блондинка розповіла, що вагітна первістком, повідомляє Politeka.net. Батьком майбутньої дитини став чоловік Хоск, Том Дейлі - засновник бренду District Vision.

Зірка стала радувати шанувальників своїми знімками на яких демонструє живіт і фігуру в цілому. Так, Хоск розмістила у своєму сторіс відверте фото, на якому можна помітити ще невеликий живіт.

"Неперевершена" зірка стояла в дверному отворі, вона відчинила джинсову сорочку, під якою нічого не було. Пишні груди ледь не виставилися з-під тканини.

Модель розпустила хвилясте волосся і подивилася в камеру своїми блакитними очима.

Фото вийшло досить сміливим і дуже гарячим.

На жаль, які компліменти Ельза отримала за цей знімок дізнатися не вдасться, адже користувачі Мережі написали відгуки їй в директ.

Відзначимо, Зараз на сторінку знаменитості підписані 6,4 мільйона користувачів мережі.

Раніше ми писали, що Ельза Хоск опублікувала серію знімків в толстовці і джинсах, ймовірно, для вагітних.

Пекуча блондинка похвалилася невеликим животиком, задерши кофту.

Грайлива модель без сорому продемонструвала фігуру з усіх вигідних ракурсів.

Раніше повідомлялося, що Ельза Хоск розповіла, що з'явиться на обкладинці російської версії глянцевого журналу Еlle. Зірка опублікувала серію фото, на яких позувала в різних розкішних нарядах.

"Знімок @elle_russia від @gregswalesart, коли я була на 4,5 місяці вагітності, і в цьому байкшопі було так жарко, що будь - який блиск на обличчі - це 100% справжній піт», - підписала пост зірка.

Нагадаємо, що гаряча Ельза Хоск прямо в поле показала, чим підкорює чоловіків: "Ого, це мій рай".

Як повідомляла Politeka, Ельза Хоск спантеличила позою в міні-сукні: "королівський стиль».

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