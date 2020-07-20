Как же она хороша

Известная модель Эльза Хоск, которая представляет модель нижнего белья Victoria’s Secret похвасталась роскошными формами в дерзком мини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, красотка позирует в дерзком мини-платье, которое максимально подчеркивает ее роскошную и утонченную фигуру. Сама знаменитость почему-то решила присесть, несмотря на то, что на ней были туфли с каблуком. Кадры она никак не подписала, хотя это не помешало ее поклонникам завалить кумира «тоннами» комплиментов.

«Королевский стиль», «божественный ангел! Как тебе удалось стать такой красивой? Обожаю тебя», «миленькая», «это так мило», «идеальная», «очень красивая», — пишут они.

До этого сообщалось, что модель Эльза Хоск, которая представляет бренд нижней одежды Victoria’s Secret, похвасталась идеальными формами без белья.

«Мой цвет волос нуждался в обновлении, поэтому я помогла им при помощи жемчужно-серебристой обработки», — говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Хоск позирует в ванной без белья, демонстрируя роскошную фигуру без белья. А на другом снимке модель предстает уже после покраски волос. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

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