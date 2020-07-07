Известная модель Эльза Хоск, модель Victoria’s Secret, показала смелую фотосессию у сеновала

В этот раз была красотка в штанах, топе или купальнике, а образ дополнила рубашкой, которую оставила расстегнутой. Девушка на первом фото демонстрировала свой плоский животик, а на втором уже показывала себя на фоне сеновала. Красотка улыбалась и делала фотографии максимально жаркими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 60 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Это прекрасно", "Страна шикарная, всегда потрясающая девушка", "Прекрасно, Эльза", "Ого, это мой рай", "Так и просит".

Сообщалось, что популярная модель Эльза Хоск похвасталась соблазнительным нарядом на голое тело.

Свежее фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм. Красотка надела блестящий топ, который держался на теле при помощи лент. Вниз модель надела такого же цвета обтягивающие штаны. Красотка засветила в соблазнительных вырезах самые сладкие места: плоский животик и упругую грудь.

Сообщалось, что модель Эльза Хоск сверкнула главным достоинством в наряде без штанов.

«Привет каблуки, давно не виделись», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Хоск позирует в наряде без штанов, закинув ногу за ногу.

Напомним, Эльза Хоск из Victoria’s Secret в крохотном белье пошалила на белых простынях

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