Известная модель Эльза Хоск, которая представляет бренд нижнего белья Victoria’s Secret, ошеломила новостью о своей беременности

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала отрывки из пикантной фотосессии и рассказала новость о своем интересном положении.

Эльза как и многие звезды снялась в смелой фотосессии без одежды. Красотка продемонстрировала свой животик, а грудь прикрывала руками. Сверху красотка набросила меховую накидку. Стоит отметить, что выглядела Эльза потрясающе.

«Некоторое время держала в секрете этого ангела в моем животе… Чувствую себя невероятно взволнованной и счастливой иметь ребенка и начать новую главу жизни с мужчиной моей мечты! На полпути», - подписала пост модель.

Фото вызвали настоящий фурор среди поклонников Хоск. Ей оставили массу поздравлений. Многие отметили, что карантин спровоцировал настоящий бэбибум среди знаменитостей.

«Так рада за вас, ребята, поздравляю. Так прекрасно», «Бэбибум среди супермоделей», «Эта изоляция привела к рождению многих детей», «Карантин заставил всех VS angels забеременеть», «Очередной ангелочек! Поздравляем тебя и Тома! Какое новое захватывающее приключение!», «Все беременны сейчас», «Поздравляю самый красивый человек», «В наши дни так много детей от пандемии! Кто следующий?», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Эльза Хоск избавилась от одежды и завалилась на кровать: "Искусительница".

А еще Politeka писала, что Эльза Хоск в романтичном мини поманила в постель: искусительница.

Также Politeka сообщала, что Эльза Хоск вышла на улицу без штанов и произвела фурор: "Вы моя икона".