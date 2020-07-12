Популярная модель Эльза Хоск, которая представляет бренд нижней одежды Victoria’s Secret, похвасталась идеальными формами без белья
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Мой цвет волос нуждался в обновлении, поэтому я помогла им при помощи жемчужно-серебристой обработки», — говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Хоск позирует в ванной без белья, демонстрируя роскошную фигуру без белья. А на другом снимке модель предстает уже после покраски волос. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Горячая штучка», «это любовь», «белисимо», «огонь цвет получился!», «Эльза, ты лучшая просто!», - пишут они.
До этого сообщалось, что известная модель Эльза Хоск, модель Victoria’s Secret, показала смелую фотосессию у сеновала
В этот раз была красотка в штанах, топе или купальнике, а образ дополнила рубашкой, которую оставила расстегнутой. Девушка на первом фото демонстрировала свой плоский животик, а на втором уже показывала себя на фоне сеновала. Красотка улыбалась и делала фотографии максимально жаркими.
Фанаты поставили более 60 тысяч лайков и написали множество комментариев.
Напомним, Эльза Хоск из Victoria’s Secret в крохотном белье пошалила на белых простынях
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