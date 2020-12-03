Популярная модель Эльза Хоск из Victoria’s Secret, похвасталась своим круглым животиком

Известная блондинка рассказала, что беременна первенцем, сообщает Politeka.net. Отцом будущего ребенка стал муж Хоск, Том Дейли − основатель бренда District Vision.

Звезда стала радовать поклонников своими снимками на которых демонстрирует живот и фигуру в целом. Так, Хоск разместила в своем сторис откровенное фото, на котором можно заметить еще небольшой живот.

"Непревзойденная" звезда стояла в дверном проеме, она распахнула джинсовую рубашку, под которой ничего не было. Пышная грудь едва ли не выставилась из-под ткани.

Модель распустила волнистые волосы и посмотрела в камеру своими голубыми глазами.

Фото получилось довольно смелым и очень горячим.

К сожалению, какие комплименты Эльза получила за этот снимок узнать не удастся, ведь пользователи сети написали отзывы ей в директ.

Отметим, сейчас на страницу знаменитости подписаны 6,4 миллиона пользователей сети.

Ранее мы писали, что Эльза Хоск опубликовала серию снимков в толстовке и джинсах, вероятно, для беременных.

Жгучая блондинка похвасталась небольшим животиком, задрав кофту.

Игривая модель без стеснения продемонстрировала фигуру со всех выгодных ракурсов.

Ранее сообщалось, что Эльза Хоск рассказала, что появится на обложке российской версии глянцевого журнала Еlle. Звезда опубликовала серию фото, на которых позировала в разных роскошных нарядах.

«Снимок @elle_russia от @gregswalesart, когда я была на 4,5 месяце беременности, и в этом байкшопе было так жарко, что любой блеск на лице - это 100% настоящий пот», - подписала пост звезда.

Напомним, что горячая Эльза Хоск прямо в поле показала, чем покоряет мужчин: "Ого, это мой рай".

Как сообщала Politeka, Эльза Хоск озадачила позой в мини-платье: «Королевский стиль».

Также Politeka писала, что Эльза Хоск похвасталась пикантными кадрами в ванной: «Ангел!».