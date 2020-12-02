Українська співачка Надія Мейхер здивувала старими фотографіями до участі у проєкті "Танці з зірками"
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Мейхер в соцмережі.
Опублікована в акаунті Мейхер фотографія датується 20 вересня 2014 року. У підписі до світлини Надя вказала, що в цей час брала участь у зйомках "Живого звуку" на телеканалі "Росія 1".
Слід зазначити, що в той період часу Мейхер виглядала зовсім не так, як зараз. Фоловери зазначають, що сьогоднішня Надя - набагато більш струнка та гарна. І справді - на цьогорічних фотографіях Надя відрізняється чудовою формою та дуже свіжим зовнішнім виглядом.
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В коментарях до фото 2014 року користувачі звернули увагу на те, що у Мейхер щось не те із сукнею. Втім, деякі зазначили, що проблема не у вбранні, а в фігурі Мейхер.
"Це не сукня, це жир", "Сукня не в дугу", "Все добре... Тільки сукня жахлива!!!", "Ви не в положенні, вибачаюсь за запитання, вас трохи більше стало", "Не знаю, відповість чи ні) не в положенні", - пишуть у коментарях.
Нагадаємо, що нестримна Мейхер з "Танців з зірками" показала, як грає за своїми правилами:"приструнити можуть тільки...".
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