Співачка Надія Мейхер, яка разом з Кирилом Васюком беруть участь у "Танцях з зірками", показала шанувальникам шматочок виступу в черговому випуску випуску шоу

Його зірка традиційно опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, передає Politeka.net.

На кадрах артистка – в довгій сукні світло-кавового кольору. Воно щільно облягає верх фігури і стегна, розходячись далі пишною спідницею. Доповнює образ червоний шарфик.

Пара танцює під пісню "Хто ти є?" групи "Океан Ельзи". Всі рухи партнерів говорять про пристрасть, надрив і передають неймовірну гаму почуттів.

В одному з моментів артистку носять на руках відразу четверо чоловіків.

"Обожнюю цей танець!!! Героїня немов по лезу ножа танцює СВІЙ танець життя... Не боячись "впустити" своє життя про неприборкану пристрасть головного героя. Вона грає за своїми правилами, і приструнити її можуть тільки за її бажанням , і вмирає, награвшись у житті досхочу, також за своїм бажанням", – підписала Мейхер публікацію.

Фанати співачки не змогли стримати компліментів.

"Як це красиво💥 👏...Танцююча Богиня...😊 ", "Одне з кращих Ваших виконань 🙏", "обожнюю всі ваші танці! Всі ваші номери! Все Ваше життя!!❤️❤️❤️🖤", "Прекрасні❤️", – пишуть захоплені шанувальники.

Зовсім недавно за лаштунками проекту з'явився 18-річний син Надії Мейхер ігор. Хлопець уникає публічності, але прийшов підтримати маму в такі напружені моменти.

6 грудня відбудеться фінальний батл між трьома кращими парами шоу. За перемогу боротимуться Надія Мейхер і Кирило Васюк, Санта Дімопулос і Максим Леонов, а також Юлія Саніна та Дмитро Жук.

Нагадаємо, як зараз виглядають таємні діти Надії Мейхер, Брежнєвої, Лободи та інших солісток ВІА Гри: "Такі янголята".

Як повідомляла Politeka, томна Мейхер розмріялася про нового партнера на "Танцях з зірками" і полонила привабливою позою: "Богиня".

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