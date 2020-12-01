У неділю, 29 листопада, відбувся фінал танцювального шоу "Танці з зірками", на якому виступили багато українських зірок

Як передає Politeka.net, практично у фіналі шоу на сцену вийшла співачка і актриса Анна Буткевич, яка представила свою пісню «Без одруженого». Її виступ викликав справжній скандал в коментарях під постом в Instagram. Глядачі не могли зрозуміти, як нікому невідома артистка змогла виступити у фіналі шоу поруч з такими зірками як Тіна Кароль, Дан Балан, Надя Дорофєєва і Дмитро Монатік.

У мережі прийшли до висновку, що хтось заплатив за її виступ.

"Якщо вона заплатила каналу 1+1 багато грошей, то ок, інакше не розумію цього виступу",

"Мабуть у 1+1 з грошима зовсім туго, раз на фінал напхали стільки другосортних ноунеймів",

"Ви знущаєтеся?! це дно",

"Господи! Навіщо мої очі це бачили, а вуха чули? І хто за це заплатив",

«Це найжахливіший номер за весь сезон»,

«У 1 + 1 закінчилися гроші? Скільки вони вам заплатили, щоб виступити»,

«Це найгірший фінал за всі сезони! Хто це? Що за хрень вона співає?? жуть просто! Перемкнула і більше не повернуся! З ранку побачу фото переможця і на цьому спасибі! Краще б станцювали всі хто вилетіли по найяскравішому танцю, а фіналісти по одному новому! Все жахливо затягнуто!",

"Де взяли цю "співачку"?? Взагалі не для фіналу. Кому вона заплатила?",- пишуть обурені глядачі.

Варто відзначити, що більшість коментарів під постом виявилися негативними. Українці звинуватили "1+1" у неповазі до глядачів. Крім цього, глядачам не сподобався затягнутий і нудний фінал шоу.

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