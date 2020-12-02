Украинская певица Надежда Мейхер удивила старыми фотографиями к участию в проекте "Танцы со звездами"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Мейхер в соцсети.

Опубликованная в аккаунте Мейхер фотография датируется 20 сентября 2014 года. В подписи к фотографии Надя указала, что в это время участвовала в съемках "Живого звука" на телеканале "Россия 1".

Следует отметить, что в тот период времени Мейхер выглядела совсем не так, как сейчас. Фолловеры отмечают, что сегодняшняя Надя - гораздо более стройная и красивая. И действительно - на нынешних фотографиях Надя отличается отличной формой и очень свежим внешним видом.

В комментариях к фото 2014 года пользователи обратили внимание на то, что у Мейхер что-то не то с платьем. Впрочем, некоторые отметили, что проблема не в наряде, а в фигуре Мейхер.

"Это не платье, это жир", "Платье не в дугу", "Все хорошо... Только платье ужасное!!!", "Вы не в положении, извиняюсь за вопрос, вас чуток больше стало", "Не знаю, ответит или нет) в положении", - пишут в комментариях.

Напомним, что неудержимая Мейхер из "Танцев со звездами" показала, как играет по своим правилам:" приструнить могут только...".

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