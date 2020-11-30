Суддя проекту "Танці з зірками" та прима-балерина Катерина Кухар вразила бездоганними ногами, примірявши екстра-міні

Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе в Instagram.

"Друзі!😌 Ось і закінчився наш четвертий сезон #танціззірками і в танцювальній галактиці ... засяяли нові зірки!» - йдеться в повідомленні.

Також Кухар звернулася до кожного з суперфіналістів, розповівши про те, що про них думає.

"Санта Дімопулос і Макс Леонов-пристрасть, вогонь і техніка цього сезону! Я вітаю вас із заслуженою перемогою! Ви запалили цей паркет і дарували людям свято танцю в цей не легкий для всіх нас час. Юлія Саніна-ти розкрилася на цьому проекті, навчилася танцювати з нуля і засяяла новими фарбами! І твій телевізійний шлях тільки починається.... Надя Мейхер-прима перевтілень, акторської майстерності, емоцій і безумовно, сталевого характеру. Величезна повага, вдячність і яскравий приклад для наслідування», - йдеться в тексті повідомлення.

Уточнимо, що Кухар супроводжувала свій пост знімками, які були зроблені на проекті. На них вона позує з учасниками»Танців з зірками".

Нагадавши, грайливу Кухар застукали в обіймах Влада Ями за лаштунками "Танців з зірками", кадр викликав фурор.

Як повідомляла Politeka, Кухар з " Танців з зірками «засвітила зайве, примірявши наряд без білизни:»я почну...".

Також Politeka писала, що Катерину Кухар женуть з "Танців з зірками" після сутички з Мейхер:»отрутою вже стіни павільйону забризкала".