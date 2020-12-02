Відома співачка Вікторія Смеюха, співачка групи "НеАнгели", показала себе і розповіла про карету

На фото Смеюха позувала у велотреках і футболці. Красуня сиділа на краю ванної, розставивши ніжки. У руці Вікторія тримала каблук, який виконував функцію телефону. Дівчина посміхалася і хвалилася фігурою на декількох кадрах. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Алло. Карета є, терміново розшукую принца, туфельку і шість маленьких мишей, щоб доторкнувшись до них чарівною паличкою, перетворити на шість красивих швидконогих коней", - написала Вікторія під фото.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Красуня. Дуже класні фото", "чарівна", "красуня", "Принц є! Мишей знайду по дорозі! Диктуйте адресу! Вилітаю!", "Неземна краса", "це ти де?", "Класні фото".

Повідомлялося, що солістка групи "НеАнгели" Віка Смеюха вразила розкутим виглядом в передчутті швидкого концерту.

Дівчина позувала поруч з кущем магнолії, на ній було плямисте біле плаття, "родзинкою" якого, безумовно, стало спокусливе декольте, що межує з непристойністю.

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