О таких параметрах мечтают все!

Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, которая сейчас работает в ночных клубах под псевдонимом DJ NANA, отправилась на отдых в Египет

Звезда последовала примеру своих коллег по цеху, которые сбежали в теплые края, подальше от холода и дождей, и устроила себе роскошный отдых в Шарм-ель-Шейхе, передает Politeka.net.

Артистка активно публикует снимки себя на фоне местных красот, демонстрируя свою идеальную фигуру.

Так, Настя поделилась фотографией, на которой она сидлит на коленках во дворе отеля Rixos с патчами под глазами. На ней – синий раздельный купальник, верх которого подчеркивает пышный бюст звезды.

Она поинтересовалась у подписчиков, какой лист желаний привезла в Египет, а за правильные ответы пообещала вознаграждения.

Читатели, помимо разных ответов на вопрос, не смоги не отметить роскошный внешний вид красотки.

«Волшебница🤗 «, «Дайте две)», «Шикарная😍😍😍...целиком😋😁», «Вы чудо😍❤️❤️», «Красотаа💖», – не пожалели комплиментов поклонники звезды.

Буквально через несколько часов Кумейко порадовала фанатов еще одним снимком, на котором продемонстрировала фигуру в полный рост. Синий купальник она сменила на черный и пошла принимать солнечные ванны, стоя на берегу Красного моря.

«Самая идеальная фигура в мире», – вынесли свой вердикт пользователи.

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