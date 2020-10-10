Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, которая сейчас работает в ночных клубах под псевдонимом DJ NANA, отправилась на отдых в Египет
Звезда последовала примеру своих коллег по цеху, которые сбежали в теплые края, подальше от холода и дождей, и устроила себе роскошный отдых в Шарм-ель-Шейхе, передает Politeka.net.
Артистка активно публикует снимки себя на фоне местных красот, демонстрируя свою идеальную фигуру.
Так, Настя поделилась фотографией, на которой она сидлит на коленках во дворе отеля Rixos с патчами под глазами. На ней – синий раздельный купальник, верх которого подчеркивает пышный бюст звезды.
Игривая Ана Чери в крохотном купальнике разлеглась, показав шикарный вид сзади: «Сладкие булочки»
Обнаженная Анджелина Джоли свела с ума хищной красотой и пикантными изгибами: «Просто фантастика»
Телеканалы "1+1" и "Украина" переругались из-за шоу, в котором запела Кухар: "Нам обидно..."
Редкое фото Софии Ротару с братом, использовавшим ее имя, всколыхнуло сеть: «Когда большая семья…»
Она поинтересовалась у подписчиков, какой лист желаний привезла в Египет, а за правильные ответы пообещала вознаграждения.
Читатели, помимо разных ответов на вопрос, не смоги не отметить роскошный внешний вид красотки.
«Волшебница🤗 «, «Дайте две)», «Шикарная😍😍😍...целиком😋😁», «Вы чудо😍❤️❤️», «Красотаа💖», – не пожалели комплиментов поклонники звезды.
Буквально через несколько часов Кумейко порадовала фанатов еще одним снимком, на котором продемонстрировала фигуру в полный рост. Синий купальник она сменила на черный и пошла принимать солнечные ванны, стоя на берегу Красного моря.
«Самая идеальная фигура в мире», – вынесли свой вердикт пользователи.
Ранее мы рассказывали о том, что рэпер Потап улетел в Дубай, а участница дуэта «НеАнгелы» Виктория Смеюха наслаждается отдыхом в турецком Кемере.
Напомним, роскошная экс-Nikita показала свои "скафандры" в откровенной позе.
А еще Politeka писала, что горячая экс-Nikita раздвинула ноги в нереальной позе.
Также Politeka сообщала, что экс-Nikita посветила голым телом через мелкую сеточку.