Известная певица Виктория Смеюха, певица группы "НеАнгелы", показала себя и рассказала о карете

На фото Смеюха позировала в велотреках и футболке. Красотка сидела на краю ванной, расставив ножки. В руке Виктория держала каблук, который исполнял функцию телефона. Девушка улыбалась и хвасталась фигурой на нескольких кадрах. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Алло. Карета есть, срочно разыскиваю принца, туфельку и шесть маленьких мышей, чтобы прикоснувшись к ним волшебной палочкой, превратить в шесть красивых быстроногих коней", - написала Виктория под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Красотка. Очень классные фото", "Очаровательная", "Красотка", "Принц есть! Мышей найду по дороге! Диктуйте адрес! Вылетаю!", "Неземная красота", "Это ты где ?", "Классные фото".

Сообщалось, что солистка группы "НеАнгелы" Вика Смеюха впечатлила раскрепощенным видом в предвкушении скорого концерта.

Девушка позировала рядом с кустом магнолии, на ней было пятнистое белое платье, "изюминкой" которого, безусловно, стало соблазнительное декольте, граничащее с неприличием.

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