Украинская певица Виктория Смеюха, которая является участницей дуэта «НеАнгелы», похвасталась идеальным телом в бикини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Соблюдайте дистанцию, мужчина», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии Смеюха позирует в крохотном бикини, эффектно демонстрируя фигуру во всей красе. При этом рядом с ней видно мужчину, который высоко подпрыгнул. В этот момент красотка «схватила» его за шею.

При этом в другой руке у Смеюхи виднеется бокал с напитком. Увиденное произвело эффект бомбы среди ее поклонников. Фотографию также прокомментировал украинский певец Виталий Козловский – он отправил стикер.

«Взяла за горло», «это что за попрыгун?», «Ой, Вика, красоточка», «вот это хватка», «какая крутая фотка», «вот и повод не подпускать к себе всяких ... Таких ...», - пишут ее поклонники.

До этого мы сообщали, что украинская певица Виктория Смеюха, солистка группы "НеАнгелы", показала себя и рассказала об отдыхе

На фото красотка показалась в голубом платье и без белья. Смеюха соблазнительно спустила бретельку наряда, делая снимок чувственным и соблазнительным. Волосы у Виктории были распущены, а сама певица смотрела прямо в объектив камеры, позируя на фоне бесконечного моря.

Напомним, Вика из "НеАнгелов" покорила шикарным видом в красном

А еще Politeka писала, что фигуристая Вика из «НеАнгелов» в ярком бикини пошалила у бассейна

Также Politeka сообщала, что Вика из «НеАнгелов» показала, как надо позировать в крошечном купальнике