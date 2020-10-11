Участница популярного украинского дуэта «НеАнгелы» Виктория Смеюха даже на отдыхе в солнечной Турции не дает себе разлениться

34-летняя красотка поделилась на своей странице в Инстаграм снимками, которые наглядно демонстрируют, что стоит за идеальной фигурой этой яркой брюнетки, передает Politeka.net.

Артистка отдыхает в турецком городе Кемер, однако между прогулками и загоранием она не забывает о занятиях спортом. На снимках Вика лихо прыгает на батутах вместе с другими отдыхающими. На ней короткий спортивный топ и такие же короткие шортики.

Такой спортивный наряд подчеркивает роскошное тело певицы: потянутый живот, тонкую талию, отсутствия даже намека на целлюлит на бедрах.

Судя по тому, как вспотела звезда, занятия проходят более чем активно. На одном из кадров она поливает лицо водой из бутылки, чтобы освежиться.

«Тренировка - лекарство против всех болезней!!!🦠🦠🦠 P.S: Оставляю фото для наглядности✌🏻💖», – подписала публикацию звезда.

Ее старания были не напрасными. Пользователи не пожалели комплиментов для этой красавицы.

«Просто богиня», «Молодец❤️», «Красотка💞💞💞💞💞💞😍», «Просто огонь😍😍😍», «Идеально🙏👍👏», «Идеал во всем!!!», «Умничка!!!!!! ❤️❤️❤️❤️», «Певица,спортсменка и просто красавица!!!», – не скрывают своего восторга поклонники.

Ранее мы рассказывали о том, что Смеюха опубликовала тснимок. На фотографии она позирует в крохотном бикини, эффектно демонстрируя фигуру во всей красе. При этом рядом с ней видно мужчину, который высоко подпрыгнул. В этот момент красотка «схватила» его за шею.

Напомним, Вика из "НеАнгелов" покорила шикарным видом в красном.

А еще Politeka писала, что фигуристая Вика из «НеАнгелов» в ярком бикини пошалила у бассейна.

Также Politeka сообщала, что Вика из «НеАнгелов» показала, как надо позировать в крошечном купальнике.