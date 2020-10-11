Участница популярного украинского дуэта «НеАнгелы» Виктория Смеюха даже на отдыхе в солнечной Турции не дает себе разлениться

34-летняя красотка поделилась на своей странице в Инстаграм снимками, которые наглядно демонстрируют, что стоит за идеальной фигурой этой яркой брюнетки, передает Politeka.net.

Артистка отдыхает в турецком городе Кемер, однако между прогулками и загоранием она не забывает о занятиях спортом. На снимках Вика лихо прыгает на батутах вместе с другими отдыхающими. На ней короткий спортивный топ и такие же короткие шортики.

Такой спортивный наряд подчеркивает роскошное тело певицы: потянутый живот, тонкую талию, отсутствия даже намека на целлюлит на бедрах.

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Судя по тому, как вспотела звезда, занятия проходят более чем активно. На одном из кадров она поливает лицо водой из бутылки, чтобы освежиться.

«Тренировка - лекарство против всех болезней!!!🦠🦠🦠 P.S: Оставляю фото для наглядности✌🏻💖», – подписала публикацию звезда.

Ее старания были не напрасными. Пользователи не пожалели комплиментов для этой красавицы.

«Просто богиня», «Молодец❤️», «Красотка💞💞💞💞💞💞😍», «Просто огонь😍😍😍», «Идеально🙏👍👏», «Идеал во всем!!!», «Умничка!!!!!! ❤️❤️❤️❤️», «Певица,спортсменка и просто красавица!!!», – не скрывают своего восторга поклонники.

Ранее мы рассказывали о том, что Смеюха опубликовала тснимок. На фотографии она  позирует в крохотном бикини, эффектно демонстрируя фигуру во всей красе. При этом рядом с ней видно мужчину, который высоко подпрыгнул. В этот момент красотка «схватила» его за шею.

Напомним, Вика из "НеАнгелов" покорила шикарным видом в красном.

А еще Politeka писала, что фигуристая Вика из «НеАнгелов» в ярком бикини пошалила у бассейна.

Также Politeka сообщала, что Вика из «НеАнгелов» показала, как надо позировать в крошечном купальнике.