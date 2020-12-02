Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "Квартал 95", показала себе в білизні

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Трохи оголенки вам в стрічку», - підписала знімок артистка.

Сопонару скинула з плечей сукню, оголивши груди в бюсгальтері. Видний. Що фото зроблено в русі, артистка закрутилася і підлоги легкої сукні підлетіли, так, що стало видно труси.

Користувачі Мережі захоплені спокусливим фото.

"А ти ще говорила, що у тебе маленькі груди, нормальні груди», «красиві👌 стегна», «Ох, бомба», «сказати, що ти красива – нічого не сказати», «Ох, ти гаряча🔥симпатюлька», «як кажуть в Одесі, шикарна дівчина», «Ого, ля яка краса», «ідеально», «гаряче», - пишуть в коментарях.

Повідомлялося, що актриса "Кварталу 95" і колишня учасниця "Ліги сміху" Ірина Сопонару скрасила осінню прохолоду гарячим образом.

Ірина злегка нахилилася вперед, показавши бездонне декольте. Її зовнішній вигляд доповнили сонцезахисні окуляри і розпущене волосся, розвіваються на вітрі.

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