Известная актриса Ирина Сопонару, звезда "Квартал 95", показала себя в спортзале

На кадрах Ирина позировала в лосинах и топе. Красотка залезла на молодого человека, обняв его бедра ногами. В это время мужчина, который для занятия надел шорты и футболку, подтягивался на тренажере, используя в качестве дополнительного веса Сопонару. Сначала пару снимали в профиль, а потом показали со спины актрисы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Когда не можешь подтянуться сама, всегда можно попросить незнакомца о помощи", - подписала пикантные кадры Ирина.

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Сообщалось, что актриса студии "Квартал 95" Ирина Сопонару впечатлила внешним видом на репетиции.

Девушку сфотографировали со стороны сцены на фоне кресел балкона, она нарядилась в кожаную куртку и топ со стилизованными чешуйками, волосы же она оставила распущенными. На уровне шеи Ирины Сопонару можно заметить опущенный головной микрофон.

"Я - дом в огне, и я хочу гореть дальше", - написала юмористка в посте на английском языке.

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