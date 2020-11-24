Актриса студии "Квартал 95" Ирина Сопонару впечатлила внешним видом на репетиции

Как пишет Politeka.net, звезда выложила в социальной сети "Инстаграм" черно-белый снимок из концертного зала МЦКИ "Октябрьский" в Киеве. Девушку сфотографировали со стороны сцены на фоне кресел балкона, она нарядилась в кожанную куртку и топ со стилизованными чешуйками, волосы же она оставила распущенными. На уровне шеи Ирины Сопонару можно заметить опущенный головной микрофон.

"Я - дом в огне, и я хочу гореть дальше", - написала юмористка в посте на английском языке.

Пользователи социальной сети высказались в внешнем виде знаменитости в комментариях под фото, похвалив ее стиль:

"Ты просто непревзойденная 😍❤️❤️💣😻😻😻😘"; "Великолепно"; "Просто бомба".

Ранее стало известно, что Ирина Сопонару уже около пяти лет она крутит роман с известным британским музыкантом и диджеем Джеймсом Тристаном. Избранник артистки не знает ни русского, ни украинского, однако звезда "Квартала" надеется со временем научить его своему родному языку, пока же приходится общаться на английском. Не так давно Тристан переехал жить в Киев.

"Он говорит, что я ужасный учитель, потому что когда учу его новым словам, постоянно делаю подборку самых бесполезных слов, которые вообще могут быть", - поделилась Ирина в одном из интервью. - "Я потом поняла, что надо учить фразами, чтобы можно было их использовать, и так лучше запоминается".

Напомнимм, бесстыжая блондинка из "Квартал 95" задрала платье и засмущала позой на диване: "есть, чему поучиться"

А еще Politeka писала, звезда "Квартал 95" в смелом декольте показала лишнее на сцене

Также Politeka писала, что звезда «Квартал 95» рассказала в деталях, как тяжело переносила китайский вирус