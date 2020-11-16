Известная актриса Ирина Сопонару, звезда "Квартал 95", показала себя и рассказала о вечере

На фото красотка позирует в черном платье с пушистым низом. У девушки было впечатляющих размеров декольте, а образ Ирина дополнила стильными серьгами и колготами. Сопонару сидела на диване и улыбалась, смотря прямо в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"... Позволь мне быть твоим ритмом сегодня вечером ...", - подписала на английском фото девушка.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"Моя кошечка", "Красивая", "Моя мечта сбылась", "Самая лучшая", "В натуре красотка", "Шикарная", "Ну просто нет слов", "Очень красивое фото", "Ох, вот эта красотка, ахаха", "Волшебная", "Приветствую тебя из Латвии, ахаха", "Звездная".

Сообщалось, что актриса студии "Квартал 95" Ирина Сопонару предстала в соблазнительном платье.

В этот раз артистка предстала в длинном платье с небольшим вырезом посередине. Казалось, что Ирина предстала без лифчика.

Ее тонкая талия подчеркнута, а вид просто роскошный.

Напомним, бесстыжая блондинка из "Квартал 95" задрала платье и засмущала позой на диване

Также Politeka сообщала, что блондинка из "Квартал 95" страстно изогнулась и очаровала рискованным декольте

А еще Politeka писала, что звезда "Квартал 95" в смелом декольте показала лишнее на сцене



