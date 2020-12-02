Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Квартал 95", показала себя в белье
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
«Немного обнаженки вам в ленту», - подписала снимок артистка.
Сопонару скинула с плеч платье, обнажив грудь в бюсгальтере. Видно. Что фото сделано в движении, артистка закружилась и полы легкого платья подлетели, так, что стало видно трусы.
Пользователи Сети восхищены соблазнительным фото.
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«А ты еще говорила, что у тебя маленькая грудь, нормальная грудь», «Красивие👌 бедра», «Ох, бомба», «Сказать, что ты красивая – ничего не сказать», «Ох, ты горячая🔥симпатюлька», «Как говорят в Одессе, шикарная девушка», «Ого, ля какая красота», «Идеально», «Горячо», - пишут в комментариях.
Сообщалось, что актриса "Квартала 95" и бывшая участница "Лиги смеха" Ирина Сопонару скрасила осеннюю прохладу горячим образом.
Ирина слегка наклонилась вперед, показав бездонное декольте. Ее внешний вид дополнили солнцезащитные очки и распущенные волосы, развевающиеся на ветру.
Напомним, звезда "Квартал 95" без стыда оседлала мускулистого незнакомца, кадры жаркой тренировки.
А еще Politeka писала, что блондинка из "Квартал 95" зажгла на сцене и очаровала томным видом в коже.
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