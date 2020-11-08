Актриса студии "Квартал 95" Ирина Сопонару предстала в соблазнительном платье

Звезда похвасталась своей стройности, которой могут многие позавидовать, передает Politeka.net. Знойная блондинка любит роскошные наряды и выглядит в них не менее завораживающе.

В этот раз артистка предстала в длинном платье с небольшим вырезом посередине. Казалось, что Ирина предстала без лифчика.

Ее тонкая талия подчеркнута, а вид просто роскошный.

Однако фон был для такого наряда необычным, ведь красотка позировала посреди какого-то хлама. Но красивая собака смогла также привлечь внимание и украсить снимок, как и звезда.

"Я хочу быть твоей музой", - написала Сопонару.

За шесть часов пост собрал более 5000 лайков и много комментариев.

"Красива💕💕", "Огонь💥💥", "Очень хороша", "Крашиха😍😍", "Потрясающе стильное фото 😍😍😍", "Классно. Красиво. Дама с собачкой 😊", "Такая Классная🔥", "Княжна Троекурова!!!💘💘💘🔥🌹", "Красоточка❤️❤️❤️❤️ любим тебя", "Собака в шоке, куда я попал/попала😁", "А ты точно не замужем и даже не розведенка ... я просто не знаю ... ???!)", - написали пользователи сети.

Напомним, Ирина Сопонару была запечатлена на диване в элегантном платье, подол которого задрался неприлично высоко.

Звезда подняла одну ногу, натягивая туфли в сеточку на шпильках, и совершенно не обратила внимания на фотографа. Видимо, девушка сосредоточилась на работе и решила не отвлекаться на пустяки - у нее есть чему поучиться.

"... но Золушке пора уходить", - подписала снимок Сопонару.

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