Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, ледь не вивалила апетитний бюст з занадто сміливого декольте

Відома спокусниця давно підкорила користувачів мережі своїми великими об'ємами в найвідвертіших нарядах, передає Politeka.net. Фотографії красуні розлітаються інтернетом і набирають безліч приємних відгуків.

Цього разу в одній з фан-груп з'явився знімок моделі в обтягуючій сукні з великим декольте. Модель одягла джинсовий наряд, що прекрасно виділяв всі її достоїнства.

Зокрема, тканина підкреслила виразну п'яту точку. Зі сміливого декольте виставилися великі груди красуні, але її це абсолютно не бентежило.

Тонкі бретельки вбрання, здавалося, зараз обірвуться від тяжкості грудей.

Модель завершила образ маленькою сумочкою і довгим розпущеним волоссям.

За дві години пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів, в основному, у вигляді смайликів.

"Прекрасна Анастасія", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Анастасія Квітко одягла купальник з великим вирізом мало не до пупка. З величезного декольте показалися великі груди знаменитості. Бюст навряд чи стримувала тканина.

Також крій купального вбрання був таким, що вийшло розглянути стегна знаменитості.

Різні прикраси завершили образ Насті.

Нагадаємо, Анастасія Квітко позувала в топі і штанях. Красуня лежала на дивані і хвалилася пишним бюстом, який прямо випирав із задертого вбрання. Образ модель доповнила легким макіяжем. Зірка не соромилася показувати свою красу, а також квіти, які можна помітити на тлі.

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