Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала грудь без белья

Звезда часто выкладывает довольно провокационные фото, на которых позирует без белья, пишет Politeka.net. Ее пышная красота достойна внимания поэтому, видимо, Квитко не отяжеляет образы бельем.

Так, модель опубликовала сториз, в котором позировала в блузе с огромным вырезом, при этом на ней не было белья.

Грудь едва не выпрыгивала из одежды, но это нисколько не смущало знаменитость и она с гордостью демонстрировала ее.

Также Анастасия надела светлые джинсы, которые были на высокой посадке, подчеркнув ее бедра.

Модель распустила длинные волнистые волосы и положила их набок. В ухе блестела сережка, завершая нежный образ: "Какая красота!".

Квитко смотрела в камеру и улыбалась.

Фото было обнародовано в сториз, поэтому не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе.

Стоит отметить, что другие посты знаменитости моментально собирают тысячи лайков.

Напомним, Анастасия Квитко надела черный купальник с тонкими бретельками, обтянувшими груди. Эти лямки придавали большого объема столь огромным прелестям.

Грудь прямо налилась в маленьком бикини и немного показалась из-под него. Вероятно, красотка выбрала маленький размер лифчика.

Ранее сообщалось, что Анастасия Квикто лежала на шезлонге в крохотном бикини. Звезда не надевала бюстгальтер, можно увидеть только трусики. Красотка оставила волосы распущенными, а на кадре сделала акцент на пятой точке, которая осталась практически не прикрытой. Фото вышло соблазнительным и аппетитным.

Напомним, русская Кардашьян в смелом декольте вывалила на улице свой срам

Также Politeka писала, что русская Кардашьян едва втиснула необъятные прелести в топ и взбудоражила ракурсом

А еще Politeka сообщала, что русская Кардашьян похвасталась загорелыми "дыньками" в микро-купальнике