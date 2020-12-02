Комік з "Квартал 95" Євген Кошовий збентежив змінами в зовнішності

Як передає Politeka.net, гуморист опублікував несподівані кадри в "сторіз" в Instagram, на яких постав з рекордно довгою шевелюрою, шикарними вусами й борідкою - таким Євгена глядачі ще не бачили.

"День шостий, починає дуже швидко рости волосся і з'являється капелюх", - говорить Кошовий.

Звичайно, артист обробив картинку за допомогою спеціального додатку, але вийшло вельми забавно.

Як відомо, Кошовий перебуває зараз вдома на самоізоляції, тому і "шостий день". 30 листопада у коміка підтвердився китайський вірус. Про це він розповідав раніше в тих же "сторіз", опублікувавши кадр зі стікером корони і підписом «Фсьо! Початок!». За словами Кошового, захворювання протікає в легкій формі, що, в принципі, зрозуміло, раз у артиста є сили жартувати.

Раніше ми повідомляли, кілька тижнів тому Кошовий викликав фурор, коли дійсно почав обростати волоссям. Гуморист перестав голити голову і навіть відпустив бороду.

Надалі Євген зізнався, що спонукало його відростити шевелюру. Виявляється, він виконував обіцянку, дану колезі по "Кварталу" Юрію Ткачу.

"Була зустріч сім'ями, сімейне свято. І я пообіцяв, що не буду голитися до його дня народження. Він теж мені щось пообіцяв, але я не пам'ятаю що", – ділився Кошовий.

Після дня народження друга Євген відправився в барбершоп і повернув собі колишню "лису" красу. Артист показав процес в Instagram, повідомивши в підписі: "Після 19-ти років лисовства)) вирішив 2 тижні не голитися))) сьогодні пішов у барбершоп, тому що сам би з головою не впорався) норм відчуття 😂".

Нагадаємо, коронований Кошовий з " Квартал 95» заінтригував зовнішнім виглядом і важливою заявою

Також Politeka писала, що Кошовий з "Квартал 95" показав, що його 12-річна дочка витворяє з задертими ногами.