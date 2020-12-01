Шоумен Евгений Кошевой признался, как изменилась его жизнь после участия в "Квартале"

Об этом юморист рассказал в интервью изданию MarieClaire.

На вопрос собеседника о том, был ли в его жизни поворотный момент, после которого события можно делить на "до и "после", Евгений Кошевой признался, что все изменилось после съемок в "Квартале".

Шоумен признался, что в начале профессиональной карьеры у него были финансовые проблемы и бывало, что с деньгами ему помогали родители.

"Конечно (был переломный момент - ред.) . Во-первых, моя жизнь до «Квартала 95». Это и студенческие годы, и КВН, и общежитие. Почти полное отсутствие финансовых средств, как у большинства студентов того времени. И хотя родители всегда помогали и были готовы отдать последнее, денег все равно не хватало, и все, что попадало в руки, тратилось молниеносно. Период «после» — это моя жизнь уже после того, как меня позвали в «Квартал». И, кстати, ее тоже можно разделить еще на две части: до свадьбы и после", - откровенно рассказал звезда "Квартал 95".

Кошевой также рассказал о трагедии, которая внесла коррективы в его жизнь. Так, шоумен заговорил о смерти отца и признался, что последняя встреча с ним была настолько короткой, что они даже не успели нормально пообщаться.

"Также один из переломных моментов в моей жизни — это смерть отца: только тогда ты начинаешь понимать ценность самой жизни, поэтому начинаешь больше уделять времени родным… Увы, но наша последняя встреча с ним была такая короткая, что мы даже не успели поговорить толком… Только когда теряешь близких – начинаешь ценить каждый момент… А ведь ничего же не стоит — просто позвонить, просто спросить, как дела…", - резюмировал звезда "Квартал 95" в общении с журналистами.

Ранее мы рассказывали, что Евгений Кошевой выдал свой тяжелый диагноз.

Так, звезда "Квартал 95" прозрачно намекнул, что заразился китайским вирусом и опубликовал в своем Instagram фото с короной.

«Фсе. Начало», - загадочно подписал Евгений Кошевой новый снимок с короной.

Напомним, коронованный Кошевой из «Квартал 95» заинтриговал внешним видом и важным заявлением

Как сообщала Politeka, стильный Кошевой из "Квартал 95" устроил парад костюмов, кадры

Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95" показал, что его 12-летняя дочь вытворяет с задранными ногами.